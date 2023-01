Ormai non facciamo altro che parlare dell’evento Unpacked che il colosso sud coreano Samsung terrà tra pochissimi giorni, il 1° febbraio 2023. In questo evento vi ricordo che presenterà la nuova gamma di Galaxy S23.

Nelle ultime ore sono arrivate delle nuove indiscrezioni dalla Spagna che, purtroppo, confermerebbero i presunti rincari sui prezzi della nuova gamma. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung Galaxy S23: dalla Spagna arrivano conferme sui rincari

Nell’ultima settimana non sono di certo mancate anticipazioni su schede tecniche, date di uscita e prezzi dei nuovi modelli. Purtroppo però l’ultimo leak da un rivenditore spagnolo conferma importanti rincari per noi europei. Stando a quanto trapelato in precedenza, i prezzi in Europa dovrebbero aggirarsi sui 959 euro per Galaxy S23 da 128 GB e 1019 euro per la versione 256 GB.

Passando alla versione Plus, si vocifera sui 1219 euro per la versione da 256 GB e 1339 euro per quella da 512 GB. Infine, il modello Ultra dovrebbe aggirarsi sui 1419 euro per la versione 8/256 GB, 1599 euro per quella da 12/512 GB ed infine 1839 euro per la versione 12/1TB. In Germania e Belgio dovrebbe andare un po’ meglio, in quanto per il Galaxy S23 8/128 GB si parla di 949 euro mentre per il Galaxy S23 Ultra 8/256 GB si parla di 1.399 euro.

Nel complesso, parliamo di aumenti nell’ordine degli 80 euro per i modelli S23 e S23+ e di 30 euro per S23 Ultra, anche se non abbiamo ancora visto i prezzi italiani, che sappiamo essere più alti che da altri Paesi. Insomma, anche per il 2023 sembra confermato un trend dell’aumento dei prezzi, fattore che sicuramente non farà bene a un mercato già in affanno.