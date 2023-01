PosteMobile, con 300% Digital avrai ben 300 GB a meno di 10 euro

PosteMobile ha annunciato la disponibilità di un nuovo piano telefonico chiamato 300% Digital per il mercato italiano. Il costo mensile è fissato a 8,99 euro e l’offerta sarà valida fino all’inizio del mese di marzo 2023. Scopriamo insieme la nuova proposta.

PosteMobile: la nuova proposta della compagnia telefonica

Il pacchetto dati di 300% Digital include 300 Giga di internet con velocità di download a 300 Mbps e upload a 50 Mbps. Tuttavia, non include chiamate o messaggi. Al posto di un bundle di SMS e minuti, gli utenti pagheranno 0,18 euro al minuto senza scatto alla risposta e 0,18 euro per singolo messaggio.

Inoltre, PosteMobile offre anche un bonus speciale per gli utenti che utilizzano meno di 100 Giga: 20 crediti, che possono essere convertiti in minuti o singoli messaggi al rinnovo successivo. Il piano 300% Digital può essere attivato da nuovi clienti in portabilità o con un nuovo numero, previo pagamento di 20 euro di attivazione, con dieci euro caricati come credito residuo.

Questa offerta PosteMobile è simile a quelle proposte da altri operatori virtuali come Iliad, Kena e Very Mobile, pensate per coloro che hanno esigenze di utilizzo esclusivamente di internet mobile. Tuttavia, l’aggiunta del bonus speciale per l’utilizzo di meno di 100 Giga potrebbe rappresentare un vantaggio per alcuni utenti. Dimenticavamo! 300% Digital è disponibile solo per i nuovi clienti e non per le persone già abbonate.

In sintesi, come già precedentemente detto, l’offerta di PosteMobile 300% Digital potrebbe essere un’opzione interessante per coloro che cercano un piano telefonico a basso costo con una grande quantità di dati internet, ma che non hanno necessità di effettuare chiamate o inviare messaggi.