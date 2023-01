Elon Musk avrebbe in mente una nuova idea per il social network Twitter, acquisito solamente qualche mese fa. Si tratterebbe di un cambiamento abbastanza radicale.

Stiamo parlando del modello Business dell’applicazione che, fino a questo momento, si è affidato alla pubblicità mirata per ottenere le entrate. Scopriamo insieme la sua nuova idea.

Elon Musk ha una nuova idea per Twitter Business

Il proprietario di Twitter, Elon Musk, ha annunciato che presto offrirà un “abbonamento più costoso che consentirà di non avere pubblicità“.

Si tratterebbe di un cambiamento radicale del modello di business per Twitter che, finora, si è affidato alla pubblicità mirata per ottenere entrate.

Il nuovo abbonamento farà parte di una strategia più ampia, annunciata dal miliardario statunitense con un tweet, per rivedere la presenza della pubblicità sul social network. “Gli annunci sono troppo frequenti e troppo grandi su Twitter. Agiremo su questi due parametri nelle prossime settimane“, ha scritto Musk.

Queste per il momento sono le uniche informazioni che abbiamo sulla nuova strategia di Musk. Per scoprire nel dettaglio se e quando le metterà in atto ci conviene attendere ancora un po’ di tempo. Noi ovviamente vi terremo aggiornati su qualsiasi novità a riguardo.