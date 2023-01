Netflix, utenti impazziti grazie alla lista di film e serie TV per febbraio 2023

Il periodo per Netflix sembra essere particolarmente prolifico, nonostante la piattaforma non abbia bisogno di presentazioni stimoli da parte della rivalità che di certo non manca.

Tutte le sue produzioni sono riuscite a raggiungere livelli molto alti soprattutto durante gli ultimi mesi dello scorso 2022, ma a quanto pare il piano è pronto a continuare anche nel 2023 come già diverse produzioni stanno dimostrando. A portare tanti nuovi utenti è stato poi anche l’ultimo abbonamento da 5,49 € che comprende al suo interno le pubblicità è una qualità video in HD. Accettando il compromesso di avere quattro o cinque minuti di pubblicità per ogni ora di contenuti riprodotti, il mondo di Netflix si è assicurato un’altra fetta di utenti. Ora però la curiosità è in merito ai nuovi contenuti che arriveranno sulla piattaforma durante il mese di febbraio.

Netflix: il catalogo tra film, documentari e serie TV che arriveranno il prossimo mese di febbraio 2023 per gli abbonati

Dopo aver visto il grande successo dei contenuti lanciati soprattutto tra il mese di novembre e quest’ultimo mese di gennaio, sembra che Netflix non voglia accontentarsi proponendo altri prodotti di rilievo nel suo catalogo tra serie TV, documentari, film e quant’altro.

In basso è disponibile già la lista con quello che dovrete aspettarvi in arrivo sulla celebre piattaforma streaming proprio per il prossimo mese che è ormai quasi alle porte. Alcune produzioni saranno totalmente nuove e mai viste prima mentre altre non saranno altro che il continuo con una nuova stagione. A rubare l’attenzione sarà soprattutto una serie TV in particolare, ovvero Outer Banks, arrivata al suo terzo capitolo.

Film e documentari

True Spirit

Da me o da te

Dieci giorni tra il bene e il male

Unlocked

Serie TV