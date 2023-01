Stai cercando di diventare un assistente di volo ma non vuoi lavorare in una grande compagnia aerea? Netflix ha un lavoro per te.

La società sta assumendo un assistente di volo per lavorare presso il dipartimento di aviazione dell’azienda. In termini di compenso, si parla di un salario minimo di 60.000 dollari che può arrivare fino a 385.000, secondo la descrizione del lavoro.

“In Netflix, consideriamo attentamente un’ampia gamma di fattori retributivi“, ha spiegato la società a proposito del tasso salariale.Queste considerazioni possono far variare il tuo compenso e dipenderanno anche dalla tua posizione.

In particolare, il ruolo è per una posizione di leadership con sede nel nord della California e sta cercando un assistente di volo “professionalmente addestrato” che sia già esperto nella sicurezza dei passeggeri e nell’evacuazione di emergenza degli aerei.

Ecco la descrizione del lavoro

Le responsabilità del lavoro includono il supporto ai viaggi su un Jet G550, l’esecuzione di ispezioni pre-volo della cabina, della cambusa e della cabina di pilotaggio, lo svolgimento di briefing sulla sicurezza prima di ogni volo, la capacità di lavorare su un programma vario e di aiutare con il carico dei bagagli, se necessario.

“Il nostro obiettivo è fornire l’esperienza di aviazione più eccezionale disponibile, utilizzando le persone e le migliori attrezzature e fornendo il massimo livello possibile di servizio clienti“, si legge nella descrizione del lavoro. “Il team dell’aviazione aiuta Netflix a raggiungere il mondo in modo più efficiente ed efficace in modo che l’azienda possa continuare a creare gioia in tutto il mondo”.

Per quanto riguarda il ruolo, spiega la descrizione del lavoro, un candidato ideale dovrà “abbracciare la nostra cultura, che pone una forte enfasi sull’operare con libertà e responsabilità, con indipendenza e molta automotivazione“.