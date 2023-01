Intercettazioni telefoniche, i trucchi per capire se ti stanno ascoltando

Le intercettazioni telefoniche sono uno strumento utile per le forze di polizia, ma possono essere utilizzate anche per scopi illeciti. In questo caso è molto importante conoscere i propri diritti e i modi per proteggersi da queste azioni non autorizzate. Ecco quindi alcuni trucchetti.

Intercettazioni telefoniche: cosa fare in caso di intercettazione?

Le intercettazioni legali solitamente vengono effettuate su richiesta del PM e con l’autorizzazione del GIP, e gli operatori telefonici registrano, crittografano e rendono disponibili i file delle registrazioni alla Procura della Repubblica. Tuttavia, esistono anche metodi per intercettare le comunicazioni senza l’autorizzazione delle autorità: stiamo parlando di azioni illegali e vietate.