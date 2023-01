Apple ha appena presentato la nuova generazione di Mac Mini e la famiglia si preannuncia già rivoluzionaria. Infatti, i PC sono pensati per mantenere un design compatto ma, al tempo stesso, offrire tutta la potenza di cui i consumatori possono avere bisogno.

Il nuovo trailer permette di familiarizzare con i nuovi device. L’azienda di Cupertino ha introdotto sui Mac Mini il SoC Silicon M2 e, per la prima volta nella serie, anche la versione M2 Pro. Per rendere il sistema sempre performante in ogni condizioni di utilizzo, sono presenti almeno 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Il prezzo in Italia di questa configurazione base con SoC Silicon M2 è di 729 euro. Apple ha scelto di offrire agli utenti una configurazione completa ad un prezzo inferiore rispetto alla generazione precedente.

Il discorso cambia con il Mac Mini dotato di SoC SoC Silicon M2 Pro. Questo device può vantare fino a 32GB di memoria RAM e un SSD fino a 8TB. Le personalizzazioni in questo caso sono di gran lunga maggiori tanto che la versione base è proposta ad un prezzo di 1.579 euro mentre la variante più accessoriata più superare i 5 mila euro.

Le prestazioni offerte dal SoC Silicon M2 Pro rendono questa versione del mini PC la più potente di sempre. Nel confronto con la versione Intel di Mac Mini, le performance raggiunte superano di ben 14 volte quelle del modello precedente.

Su entrambi i modelli sono presenti la porta HDMI, la porta Gigabit Ethernet una uscita jack, due porte USB-A e due USB-C compatibili con la tecnologia Thunderbolt 4. I preordini dei nuovi Apple Mac Mini partono già da oggi con le prime spedizioni previste a partire dal 24 gennaio.