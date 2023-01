Intelligenza Artificiale, le più grandi aziende verranno trasformate da questa

L’intelligenza artificiale (AI) è una tecnologia che utilizza i computer per eseguire attività che normalmente richiedono l’intelligenza umana. Molti credono che questa avrà un impatto significativo sulla nostra economia e società nei prossimi anni, potenzialmente trasformando molte industrie. Nell’elenco ci sono aziende che stanno investendo in tecnologie moderne per sviluppare prodotti, un esempio è Tesla ma anche Amazon ed Apple.

Intelligenza Artificiale: i pro e i contro

L’elenco utilizza un algoritmo per determinare quali titoli hanno un impatto elevato su questo dominio e le prestazioni sono calcolate con un metodo di ponderazione equa. Ci troviamo di fronte ad una performance del -38.44% nell’ultimo anno, che include titoli che potrebbero essere adatti solo a una watchlist, ma non sono destinati a scopi di investimento o trading. Come dicevamo, tra le aziende coinvolte ci sono Tesla Inc. e Apple Inc., la prima è una società che progetta, sviluppa e vende veicoli elettrici e sistemi di stoccaggio dell’energia, mentre la seconda è un’azienda leader nell’elettronica di consumo con una forte presenza nel settore della tecnologia mobile.