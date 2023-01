Nel panorama attuale dei social network Instagram sicuramente gioca un ruolo da protagonista, sia in termini di utenti intorno al mondo che in termini di cura delle funzionalità proposte agli utenti stessi.

Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso sta per lanciare una nuova funzione, che sicuramente tornerà utile a molti utenti. Parliamo della Quiet Mode. Scopriamo qualche dettaglio.

Instagram introdurrà la Quiet Mode

Si tratta di una funzionalità analoga a quanto già introdotto su Facebook, detenuto dalla stessa Meta di Instagram, e ha l’obiettivo di ridurre drasticamente le distrazioni da parte del social per gli utenti. La Quiet Mode infatti inibirà la ricezione di notifiche da parte dell’applicazione (ovviamente per gli utenti che le hanno attive).

Tale modalità verrà automaticamente consigliata dall’app agli adolescenti anche nelle ore tarde. Instagram non ha comunque specificato esattamente dopo quanto tempo e dopo quale orario verranno proposti tali suggerimenti. Sicuramente sarà possibile programmare l’attivazione della Quiet Mode secondo fasce orarie specifiche della giornata. Gli utenti con la Quiet Mode attivata avranno l’immagine del profilo contrassegnata da un badge che ne segnala l’attivazione agli altri.

Oltre a questo, Instagram dovrebbe presto introdurre su larga scala anche la possibilità di accedere al pulsante per inibire la proposizione di specifici contenuti nel feed, ovvero di quei contenuti che vengono proposti come suggeriti. La novità della Quiet Mode è disponibile a partire da qualche giorno per gli utenti statunitensi, britannici, irlandesi, canadesi, australiani e neozelandesi. Ancora non sappiamo quando arriverà anche in Italia.