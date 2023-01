windtre-aumenta-il-suo-canone-di-2-euro-a-partire-da-questo-mese

La rimodulazione di WindTre è diventata operativa il 13 gennaio di quest’anno. I clienti prepagati del gestore di telefonia mobile hanno subito un aumento di 2 euro al mese. Più precisamente, alcune tariffe dati sono state interessate dall’adeguamento dei prezzi. Per spiegare l’aumento dei prezzi che ha accompagnato la rimodulazione di WindTre, l’operatore ha citato la volontà di spendere per “migliorare continuamente la propria Rete Top Quality con l’obiettivo di fornire ai consumatori una connessione sempre più stabile e veloce”.

L’indennizzo avviene sotto forma di un determinato numero di Giga aggiuntivi, attivi a partire da dicembre 2022. A partire dal 15 gennaio, invece, il canone annuo per i clienti che usufruiscono dell’offerta Smart Security è salito a 34,90 euro.

WindTre, c’è un modo per disattivare l’offerta

Ai clienti che saranno interessati dalla rimodulazione di WindTre è stata inoltre comunicata una modifica delle condizioni contrattuali, tra cui la cosiddetta clausola ISTAT, che consente all’operatore di aumentare il prezzo mensile delle offerte in base all’inflazione a partire dal 2024 senza dare ai clienti la possibilità di recedere senza penali. Per le chiamate internazionali dall’Italia alla Nigeria, WindTre ha annunciato un aumento del prezzo da 5 a 10 centesimi al minuto per le offerte con tariffazione speciale.

L’Antitrust ha multato WindTre per 5 milioni di euro per l’utilizzo del comando NVAR, che secondo l’Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori (ADUC) è identico al meccanismo utilizzato da WindTre per dare ai clienti la possibilità di rifiutare gli aumenti di prezzo.

I clienti interessati dalla rimodulazione WindTre sono stati avvisati tramite SMS a partire dalla fine di novembre 2022. A partire dai rinnovi successivi al 12 gennaio 2023, coloro che hanno offerte in corso con addebito su credito residuo otterranno l’adeguamento. Con Easy Pay, il canone mensile aumenterà di 2 euro per i rinnovi successivi al 31 gennaio 2023, per chi ha optato per la detrazione diretta su conto corrente o carta di credito. Se si supera il consumo di dati previsto, si può essere soggetti a costi di overage, che possono variare da piano a piano. Tuttavia, se si desidera disdire l’abbonamento a WindTre adducendo una “modifica delle condizioni contrattuali”, è necessario farlo in uno dei seguenti modi: