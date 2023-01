virgin-fibra-lancia-oggi-la-sua-offerta-ftth-ad-un-prezzo-scontato-fino-al-31-gennaio

Con l’inizio di un nuovo anno, anche i principali operatori di telefonia fissa in Italia hanno introdotto nuovi sconti e offerte speciali. Virgin Fibra è un’altra opzione; la società ha appena ridotto il prezzo del suo servizio FTTH a 26,49 euro al mese con un’offerta promozionale chiamata Promo Fibra Pura Privati valida fino al 31 gennaio 2023.

In realtà, se andate sul sito dell’operatore di rete OpenFiber, vedrete che potrete accedere alla rete fissa Virgin Fibra Pura a un prezzo leggermente inferiore a quello dichiarato. Come indicato in precedenza, si tratta di 26,49 euro al mese per sempre invece di 29,49 euro; si tratta di un risparmio di 3 euro al mese, che dovreste assolutamente sfruttare. Si tratta di un aumento di circa 1,50 euro rispetto all’offerta speciale di Natale.

Virgin Fibra, il modem supporta il Wi-Fi 6

Tuttavia, il costo di attivazione una tantum è passato dai precedenti 19,99 euro a ben 29,99 euro. Le operazioni del tecnico e una probabile estensione della fibra di cinque metri sono inclusi in questo prezzo. Tuttavia, è previsto un sovrapprezzo di 61,99 euro se si necessita di un’estensione che si trova tra i 5 e i 20 metri di distanza dalla porta di casa.

Il modem Virgin Fibra, che supporta la tecnologia Wi-Fi 6, fa parte del pacchetto e la connessione FTTH garantisce una velocità di download fino a 1 Gigabit al secondo e una velocità di upload fino a 300 Megabit al secondo. Infine, la richiesta di disdetta è sempre gratuita e può essere effettuata in qualsiasi momento. Tuttavia, da una settimana è disponibile il nuovo pacchetto Fibra di Iliad da 19,99 euro al mese.