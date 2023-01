smartphone-vediamo-come-prolungare-la-vita-dei-nostri-device

L’uso diffuso degli smartphone ha gravi conseguenze per il pianeta e sia i materiali di produzione che l’utilizzo del device contribuiscono ad aumentare il riscaldamento globale. Secondo le previsioni di Forbes, entro il 2022 i 4,5 miliardi di cellulari del mondo produrranno 146 milioni di tonnellate di anidride carbonica.

È innanzitutto compito dei produttori di smartphone intervenire in questo senso, sia attraverso l’uso di materiali riciclati, sia migliorando l’efficienza energetica delle loro fabbriche, sia garantendo che l’installazione dell’ennesimo aggiornamento non renderà obsoleto lo smartphone dell’utente. Nel frattempo sono state adottate alcune misure; ad esempio, il 5G è stato progettato per consumare meno energia, la maggior parte dei materiali utilizzati per l’imballaggio dei dispositivi sono riciclati e i vecchi caricabatterie vengono gradualmente eliminati per poter essere utilizzati con le versioni più recenti.

Smartphone, ecco alcuni metodi

Attualmente, le persone aspettano in media 2-3 anni prima di acquistare un nuovo smartphone. Tuttavia, è probabile che nel presente o nel futuro i produttori, per rimanere competitivi oltre che ecologicamente sostenibili, adotteranno molte di queste accortezze, rendendo l’attesa media di 5 anni. Per prolungare la vita del vostro smartphone potreste adottare alcune strategie che vi consigliamo di seguito.

Forse uno smartphone può essere riparato così diventa inutile comprarne uno nuovo. A volte, se l’apparecchio è ancora in garanzia o se l’assicurazione ha già pagato la riparazione, il servizio è gratuito; altre volte, il produttore si assume la responsabilità del dispositivo ed esegue le riparazioni necessarie a una tariffa predeterminata.

Se il vostro smartphone si è rotto o ve ne hanno regalato uno nuovo, avete diverse alternative da scegliere. La prima è quella di riciclare correttamente i componenti, mentre la seconda è quella di scambiare il vostro modello con uno ricondizionato. Caricare correttamente il telefono è un altro modo per prolungarne la vita.

Un metodo con cui molti individui si assicurano che i loro ricordi e altri appunti essenziali siano al sicuro è quello di memorizzarli nel cloud. I server, tuttavia, contribuiscono enormemente al riscaldamento globale, quindi è fondamentale ripulirli regolarmente cancellando tutti i dati non necessari e scaricando immagini, appunti o altri documenti vitali su un computer locale.