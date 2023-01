Il team di Level Infinite e Hotta Studio hanno annunciato l’arrivo del nuovo aggiornamento di Tower of Fantasy che porterà il titolo alla versione 2.3. Il major update prende il nome di Wandering Amidst Miasma e sarà lanciato il prossimo 2 febbraio su tutte le piattaforme.

I giocatori del MMORPG free to play open world potranno vivere le avventure inedite introdotte con la nuova storia. Ma non è tutto, sarà presente anche una nuova mappa con ambientazioni e creature mai viste prima oltre a nuovi boss e sfide avvincenti.

Attraverso l’update 2.3, il team di Tower of Fantasy vuole offrire un’esperienza di gioco rinnovata che possa ricompensare gli utenti con eventi e premi unici. Le sfide in-game permetteranno di ottenere nuclei, cristalli oscuri e altro ancora per potenziare i propri personaggi e avanzare nella storia.

I giocatori potranno esplorare la Miasmic Swamp, una palude dove l’ecosistema di Vera è stato portato a un livello completamente nuovo. Il paesaggio è arricchito da valli rocciose e un’abbondante vegetazione che ricorda una foresta pluviale.

Dopo il deserto del precedente aggiornamenti, questa location rappresenta un netto cambiamento per Tower of Fantasy. Tuttavia, la giungla nasconde varie sorprese come nuove creature e piante oltre ai misteriosi Egg Device. Non mancheranno i boss, sempre temibili da affrontare.

I due nuovi avversari saranno Jormungan, che utilizza feroci attacchi con le claymore, ed Eva, che scatena assalti rotanti potenziati con la sua Volt. Entrambi hanno una seconda fase che li potenzia notevolmente e, di conseguenza, aumenta il livello di sfida per i giocatori.

Con l’aggiornamento Wandering Amidst Miasma saranno aggiunte anche tre nuove istanze e sfide. Gli utenti potranno dimostrare le proprie abilità con attività particolari che renderanno ancora più immersivo e divertente il titolo.

Ricordiamo che Tower of Fantasy ha vinto il premio Best for Tablets di Google Play oltre ad essere stato nominato Best Mobile Game ai The Game Awards. Per maggiori informazioni sul nuovo update e tutte le novità in arrivo, è possibile visitare il sito web ufficiale.