NETGEAR ha alzato ancora una volta l’asticella. L’hotspot mobile ultraveloce M6 Pro 5G WiFi 6E (MR6450) supporta Internet 5G fino a 6Gbps1 e velocità WiFi fino a 3,6 Gbps3.

L’evoluzione della vita lavorativa e di tutti i giorni ha fatto crescere l’esigenza di una connessione Internet sempre attiva, sicura e veloce per più dispositivi. Una connessione WiFi su cui contare è un must. Il Wi-Fi pubblico, per quanto comodo, non è sicuro e non vale la pena. L’M6 Pro fornisce una connessione Wi-Fi portatile, sicura, per un massimo di 32 dispositivi e da utilizzare ovunque. Si possono guardare contenuti in streaming per ore, fare chiamate su Zoom, giocare online, aggiornare i social media, scaricare/caricare file di grandi dimensioni, tutto senza rischi di alcun tipo. Inoltre, è incluso il supporto al roaming mondiale.

Netgear hotspot mobile M6 Pro: veloce, potente e con supporto per Wi-Fi 6E

Ideale anche da usare semplicemente in casa o in viaggio/vacanza, l’M6 Pro può aumentare la copertura Wi-Fi fino a 92,5 metri quadrati con la modalità In-Home Performance. Basterà rimuovere la batteria e utilizzare l’adattatore realizzato per l’alimentazione. Nelle case più grandi, l’hotspot può essere utilizzato insieme a un router Wi-Fi esistente collegandolo alla porta Ethernet da 2,5 Gbps. Per i luoghi in cui il segnale è più fragile, le antenne esterne (acquistabili separatamente) aumentano la ricezione 5G. La porta USB-C integrata, invece, può essere utilizzata per ricaricare i dispositivi o per fungere da connessione cablata ultraveloce fino a 5Gbps3.

Il Nighthawk M6 Pro unisce piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon SDX65 con l’esperienza di NETGEAR per offrire prestazioni di altissimo livello. Dispone di una batteria a lunga durata per lavorare o giocare fino a 13 ore con una sola carica. Infine, l’hotspot funziona con le schede SIM dei principali operatori per 5G/4G.

L’interfaccia touch screen del dispositivo è davvero intuitiva. Permette di: impostare, gestire, condividere e monitorare il Wi-Fi grazie allo schermo LCD da 2,8″. Previsti anche degli accessori aggiuntivi, alcuni come le antenne esterne già accennati poco fa. L’M6 Pro di Netgear è facile da configurare e il suo design compatto lo rende pratico e comodo da portare davvero ovunque. Sarà disponibile a partire da 999,99 euro.