Cani, il pastore belga è la razza più intelligente in assoluto

Un nuovo studio scientifico pubblicato sulla rivista Scientific Reports ha rivelato che il pastore belga è la specie canina più intelligente. Lo studio, intitolato “smartDOG”, ha sottoposto più di 1.002 cani a un test cognitivo per valutare la loro capacità di risolvere problemi, controllare gli impulsi, leggere i gesti umani, capire il comportamento, ricordare e ragionare in modo logico. I risultati? Li vediamo qui di seguito.

Cani: Border Collie superato dal Pastore Belga

I risultati hanno mostrato che il pastore belga ha ottenuto il primo posto, superando il Border Collie, che era stato considerato fino ad ora la razza più intelligente.

Secondo Saara Junttila, autrice dello studio dell’Università di Helsinki, “la maggior parte delle razze aveva punti di forza e di debolezza“. Ad esempio, il Labrador Retriever era molto bravo a leggere i gesti umani, ma non così bravo nella capacità di risolvere problemi spaziali. Altre razze, come lo Shetland Sheepdog, hanno ottenuto punteggi abbastanza uniformi in quasi tutti i test.

Il pastore belga invece è stato scelto come la razza più intelligente perché ha ottenuto i migliori risultati in quasi tutti i test, superando di 9 punti il Border Collie. Quest’ultima razza è spesso utilizzata per compiti importanti come la guardia, la difesa, la ricerca e il salvataggio, la pet therapy e altro ancora. Ad ogni modo, anche il vincitore ha delle debolezze, come per esempio il test del cilindro, dove il cane deve resistere all’impulso del cibo e usare la sua consapevolezza spaziale per trovarlo. I ricercatori sottolineano che il campione studiato non rappresenta l’intera popolazione canina, ma ritengono che la ricerca contribuisca a creare un quadro generale importante.