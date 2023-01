Ci sono novità interessanti nel campo delle offerte telefoniche, in particolare per coloro che sono intenzionati ad attivare una delle opzioni offerte da CoopVoce, l’operatore virtuale attivo in Italia da diversi anni.

Infatti, è stata lanciata dall’operatore virtuale una nuova offerta che riguarda il segmento mobile. Parliamo dell’offerta denominata Coop Voce Evo 200. Vediamo cosa include:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

1000 SMS verso tutti i numeri nazionali.

200GB di traffico dati fino a velocità 4G (su rete TIM fino a 100 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload).

Ecco quanto costa

Per quanto riguarda i costi, il canone mensile sarà pari a soli 8,90 euro e sarà accessibile per coloro che intendono effettuare la portabilità dal proprio operatore. Il costo di acquisto della nuova SIM sarà gratuito compresa l’attivazione, non c’è bisogno di pagare ulteriori supplementi.