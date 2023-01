In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di avviare una nuova campagna SMS. Con quest’ultima l’operatore ha deciso di proporre ad alcuni clienti l’attivazione dell’offerta denominata WindTre Di Più Full 5G che offre ogni mese ben 100 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G.

WindTre Di Più Full 5G, nuova offerta su seconda sim con 100 GB in 5G

Per alcuni già clienti selezionati, l’operatore telefonico arancione ha deciso di proporre un’offerta piuttosto succulenta. Si tratta come accennato in apertura dell’offerta denominata WindTre Di Più Full 5G. Questa offerta include ogni mese ben 100 GB di traffico dati e, a differenza di altre offerte rivali, è già possibile navigare in tranquillità anche con la nuova rete di quinta generazione.

Oltre a questo, l’offerta in questione offre anche ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di 14,99 euro, a cui bisogna aggiungere la prima volta un importo di 10 euro per la scheda sim.

Si tratta comunque di un’offerta personalizzata, quindi in base al cliente potrebbe variare sia il costo per il rinnovo mensile sia la data di scadenza per poter attivare l’offerta. Vi lasciamo comunque qui di seguito un esempio dell’SMS inviato in questi giorni dall’operatore telefonico WindTre.

“Il TUO invito per la tua seconda SIM: vieni in negozio entro il 31/01 per avere Minuti Illimitati 200 SMS e 100 GIGA a 14,99E/mese. Addebito su metodo di pagamento e SIM 10E. Costi di attivazione, durata, recesso, info in Store o su windtre.it/dpf5g”.