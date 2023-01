Ritorniamo a parlare della popolare app di messaggistica dopo aver parlato della rimozione del supporto di alcuni dispositivi con WhatsApp nell’anno 2023. Questa volta parleremo di come registrare le conversazioni di WhatsApp su un dispositivo Android e come fare per svolgere la funzione al meglio, senza perdere nemmeno un dettaglio.

La prima cosa da fare è controllare le funzioni già disponibili sul vostro smartphone, poiché alcuni produttori sono noti per includere un’opzione di registrazione delle chiamate che potrebbe essere utilizzata per registrare le conversazioni di WhatsApp. Ad esempio, molti smartphone Android includono un registratore audio integrato.

WhatsApp per Android include diverse funzionalità

Dopo aver avviato l’app di registrazione, tutto ciò che dovete fare è mettere la chiamata WhatsApp sull’altoparlante e lasciarla lì mentre vi occupate di altre cose. Il multitasking rende possibile questa operazione, ma in alcuni casi sarebbe più comodo registrare l’intero evento con un altro dispositivo (semplificando così il compito). Tuttavia, se si desidera andare oltre WhatsApp e registrare automaticamente le chiamate “tradizionali”, l’applicazione Telefono precaricata su Android potrebbe essere ciò che si sta cercando; in tal caso, visitare il centro assistenza di Google.

Tuttavia, ci sono numerosi fattori da considerare, quindi potreste dover ricorrere al download di uno strumento di terze parti se i vostri test falliscono con le soluzioni integrate. Una delle applicazioni più popolari in questa categoria, Call Recorder – Cube ACR, può essere scaricata dal Play Store e può aiutarvi a raggiungere il vostro obiettivo con pochi “clic guidati”. In sintesi, su Android esistono alcune opzioni semplici per registrare le chiamate WhatsApp (e forse anche quelle “classiche”). Dipende dal modello specifico di smartphone che si sta utilizzando, ma nella maggior parte dei casi non si dovrebbero avere problemi.