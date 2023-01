illusioni-ottiche-riuscite-ad-indovinare-questa-in-20-secondi

Le illusioni ottiche stupiscono sempre tutti e, per quello di oggi, il nostro obiettivo era quello di sceglierne una che richiedesse almeno venti secondi. Si tratta di un’illusione ottica difficile che un occhio allenato impiegherebbe più di cinque secondi a decifrare. Qualsiasi trucco che inganni gli occhi inducendoli a vedere qualcosa che non c’è o a percepire erroneamente qualcosa che viene presentato diversamente è considerato un’illusione ottica. Le illusioni ottiche sono esempi di assunzioni da parte del sistema percettivo umano e possono sorgere spontaneamente o essere dimostrate da trucchi visivi ben realizzati.

All’interno di questo scatto di bassissima qualità visiva che ritrae un paesaggio montuoso, è vostro compito trovare l’elicottero militare segreto che è stato nascosto da qualche parte nell’immagine. Chi è particolarmente abile nel riconoscere le “spigolature” delle illusioni ottiche, come le chiamiamo noi, dovrebbe essere in grado di risolvere il problema in meno di cinque secondi e non un millisecondo di più.

Illusione ottica, provate a cercare meglio

Il numero di persone che amano questo tipo di indovinelli è di gran lunga superiore a quello di coloro che amano quelli che cercano di determinare i tratti negativi della personalità dello spettatore. L’illusione ottica del sigaro è uno degli esempi più noti di inganno ottico, ed è abbastanza simile al sigaro. Il loro scopo è quello di suscitare il nostro interesse percettivo e, se si è riusciti nell’intento, si può provare un grande piacere nella comprensione percettiva dell’ambiente.

Come? Continuate a far rimbalzare gli occhi intorno all’immagine nel tentativo infruttuoso di trovare l’aereo, o vi limitate a fissarlo in modo vuoto? Ecco un indizio: si tratta di un elicottero militare che è stato mimetizzato per sembrare che si trovi nel deserto. La mimetizzazione è così buona che si confonde con le rocce rossastre sullo sfondo.