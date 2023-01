Stellantis Group presenta numerose novità al CES 2023 di Las Vegas, tra cui la prima concessionaria automobilistica nel Metaverso. L’uso del VR fa parte di una strategia più ampia per aumentare le vendite della Fiat 500e negli Stati Uniti.

Stellantis ha scelto di sperimentare questo canale di vendita non tradizionale nel tentativo di migliorare la domanda e l’offerta di veicoli a marchio Fiat negli Stati Uniti e in Nord America. La presentazione, avvenuta nelle scorse ore, ha coinciso con la notizia che la Fiat 500e arriverà sui mercati esteri nel 2024.

Fiat 500 sarà venduta nel metaverso

Il “primo showroom al mondo alimentato dal metaverso” di Stellantis, il Fiat Metaverse Store, è stato mostrato presso lo stand di Microsoft (la vecchia multinazionale di Bill Gates). Il negozio sarà aperto in collaborazione con Microsoft e Touchcast. Chiunque abbia una connessione a Internet potrà visitare lo showroom virtuale di Fiat, dove potrà conoscere tutto sulla nuova 500e e persino personalizzarla e acquistarla senza bisogno di cuffie speciali o altre tecnologie.

La presenza del Product Genius Fiat, un assistente in carne e ossa pronto a rispondere a qualsiasi domanda del potenziale acquirente e a guidarlo nella migliore direzione possibile verso l’acquisto, rende l’esperienza più piacevole e, in un certo senso, più autentica. Stellantis ha dichiarato che altri veicoli della casa torinese saranno introdotti nello showroom virtuale nel corso del 2023 e Olivier François, amministratore delegato di Fiat, ha affermato che il Metaverse Store sarà uno dei “pilastri creativi per il debutto dell’automobile negli Stati Uniti, portando il marchio e le auto Fiat direttamente nei salotti degli americani”.

Di conseguenza, Stellantis è riuscita a rubare la scena al CES 2023, conclusosi ieri. L’evento è iniziato con la conferenza stampa di Carlos Tavares, in cui ha invitato i governi a fornire incentivi per i veicoli elettrici, ed è proseguito con l’annuncio di una collaborazione tra Stellantis e Archer per lo sviluppo di aerotaxi, una nuova sfida per l’azienda dal carattere intrinsecamente italiano.