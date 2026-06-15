Project Mara cancellato: Ninja Theory chiude il suo horror

Project Mara non vedrà mai la luce. Il progetto horror su cui Ninja Theory aveva lavorato è stato cancellato in via definitiva, e per chi seguiva da vicino lo studio si tratta di una notizia che lascia l’amaro in bocca.

Un addio che fa male ai fan

C’era parecchia attesa attorno a questo titolo. Tanti giocatori speravano in qualche aggiornamento, magari un trailer o anche solo poche righe per capire a che punto fosse lo sviluppo. Invece è arrivata la conferma che nessuno avrebbe voluto leggere: Project Mara non esiste più. Il gioco horror firmato Ninja Theory è stato accantonato, e così sparisce uno dei progetti che negli ultimi tempi aveva acceso più curiosità tra gli appassionati del genere.

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Lo studio, va detto, aveva sempre presentato l’opera come qualcosa di diverso dal solito. Non un horror qualunque, ma un esperimento costruito per entrare sotto la pelle del giocatore. Proprio questo aveva alimentato le aspettative, ed è anche il motivo per cui la cancellazione pesa così tanto adesso.

Cosa resta del progetto Ninja Theory

Per quanto riguarda i dettagli ulteriori, non ce ne sono molti. La realtà dei fatti è semplice e per certi versi spietata: il gioco horror è stato chiuso, punto. Chi attendeva novità dovrà fare i conti con un vuoto, perché quel titolo non arriverà mai sugli schermi.

Ninja Theory rimane comunque uno studio capace di lasciare il segno, con alle spalle lavori che hanno saputo raccontare storie in modo diverso dalla media. Ma stavolta la strada per Project Mara si è interrotta prima di arrivare al traguardo, e la notizia chiude definitivamente la porta su un’idea che molti speravano di poter giocare un giorno.

Un peccato che comunque un titolo che sembrava promettente sia stato effettivamente cancellato definitivamente, non solo rimandato quanto avremmo sperato di vedere, almeno in questo periodo.