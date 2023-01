Al CES 2023 di Las Vegas Amazon ha svelato una nuova linea di prodotti, servizi ed esperienze di consumo per i suoi utenti. Torna Alexa, protagonista e componente fondamentale del sistema. Il primo prodotto ad essere presentato è Ring Car Cam, che offre al mondo delle automobili la stessa tecnologia all’avanguardia che ha reso Ring così popolare nelle case e nelle aziende.

L’utente può controllare il proprio veicolo da qualsiasi luogo con l’aiuto dell’app Ring e di una telecamera per auto che registra video anche a motore spento. I sensori intelligenti della Car Cam sono in grado di rilevare l’attività intorno all’auto anche quando è parcheggiata e, se rileva qualcosa di insolito, inizia a registrare e avvisare il proprietario tramite l’app Ring. Tuttavia, se si dice “Alexa, registra”, la videocamera continuerà a catturare qualsiasi cosa stia accadendo anche se il veicolo è parcheggiato; questa è la funzione Traffic Stop.

Amazon ha introdotti diversi nuovi prodotti al CES 2023

Un’altra novità nel campo dei videocitofoni è la Ring Peephole Cam che, come suggerisce il nome, può essere montata proprio sopra lo spioncino di una porta e ha tutte le stesse utili funzioni degli altri videocitofoni più diffusi. L’installazione e la configurazione di questa videocamera HD da 1080p con visione notturna, audio bidirezionale e rilevamento del movimento richiedono solo pochi minuti.

“Alexa for Ev Charging” è una nuova abilità per Alexa che consente a chi guida un’auto elettrica (per ora solo negli Stati Uniti) di chiedere assistenza per individuare i siti di ricarica pubblici e pagare con un comando vocale. Non si sa se e quando questa funzione arriverà anche in Italia. Inoltre, Amazon ha annunciato l’integrazione multi-assistente con Josh.ai, una soluzione di intelligenza domestica che consente agli utenti di monitorare e controllare i dispositivi connessi con un’interfaccia semplice e l’elaborazione del linguaggio di programmazione neurale. L’assistente vocale Josh.ai può essere utilizzato in tandem con Alexa, con il primo che controlla la casa intelligente e il secondo che informa l’utente.