Ormai conoscete tutti la nuova serie lanciata dal colosso di contenuti in streaming Netflix, Mercoledì. La sua colonna sonora è al centro di moltissimi video su social network come Instagram e TikTok.

Il colosso avrebbe appena confermato l’arrivo, anche se al momento non si sa quando, di una seconda stagione della serie TV. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Netflix lancerà la seconda stagione di Mercoledì

Per chi non l’avesse vista, la serie in 8 episodi è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Maggiori dettagli sulla seconda stagione saranno condivisi prossimamente, ma nel frattempo abbiamo un video ufficiale sull’annuncio e una dichiarazione dei creatori, showrunner e produttori esecutivi, Alfred Gough e Miles Millar. Ecco le dichiarazioni: “È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione.

Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina“. Mercoledì, la serie prodotta da MGM Television, continua ad avere un clamoroso impatto culturale in diversi ambiti: dall’intrattenimento al web, dalla musica alla moda, passando per la cosmesi. Vi terremo aggiornati non appena il colosso parlerà di una probabile data di lancio.