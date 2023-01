Se vuoi andare a Lussemburgo, dovresti sapere che la città ha messo a disposizione dei biglietti GRATIS che sono validi per autobus, treno, tram, in pratica tutti i trasporti pubblici. Non è necessario acquistare nulla.

Il trasporto pubblico (ad eccezione della 1a classe sui treni come accennati prima) è gratuito ma solo all’interno dei confini del Granducato, è necessario acquistare un biglietto se si intende viaggiare oltre confine ma il suo prezzo terrà conto della gratuità per il viaggio sezione all’interno del GDL.

I biglietti sono gratuiti per coloro che desiderano utilizzarli (ad eccezione dei biglietti per i treni di 1a classe)

A Lussemburgo, La lingua madre è il lussemburghese, ma pochissime persone legate al mondo del turismo lo parlano, principalmente francese, un po’ di tedesco e un po’ di inglese.

