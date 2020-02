Apple ha aggiornato Maps, il suo servizio di mappe e navigazione stradale, introducendo, anche in Europa, la funzione di Transit. Questa fornisce in tempo reale informazioni di transito del trasporto pubblico, come orario di partenza e di arrivo dei treni, degli autobus o della metropolitana, segnalandone la posizione corrente ed altri collegamenti disponibili per raggiungere la meta del viaggio.

La funzione di Transit, originariamente disponibile nei soli Stati Uniti, è stata nelle scorse ore rilasciata anche in alcuni Paesi dell’Europa, come Spagna, Francia e Germania, anche se non include – almeno per il momento – tutte le informazioni di transito per il trasporto pubblico. In Germania, per esempio, per le zone di Monaco e di Francoforte, Apple Maps non fornisce ancora le informazioni relative agli autobus. Non è ancora noto quando la funzione di Transit verrà rilasciata anche per altri Paesi.

Apple Maps si aggiorna, le novità attese in Italia

La funzione di Transit è stata rilasciata negli Stati Uniti con un aggiornamento molto corposo che ha introdotto anche numerose altre novità. Tra queste:

la funzione di Look Around , una sorta di Street View di Google Maps, per esplorare i dintorni attraverso immagini 3D interattive;

, una sorta di Street View di Google Maps, per esplorare i dintorni attraverso immagini 3D interattive; le collezioni , per raggruppare i luoghi preferiti o quelli che si vogliono visitare in futuro;

, per raggruppare i luoghi preferiti o quelli che si vogliono visitare in futuro; condivisione dell’orario di arrivo approssimativ o con i propri contatti, così da ricevere informazioni ed aggiornamenti sul viaggio;

o con i propri contatti, così da ricevere informazioni ed aggiornamenti sul viaggio; modalità Flyover , che mostra una particolare zona dall’alto;

, che mostra una particolare zona dall’alto; mappe interne per gli aeroporti ed i centri commerciali.

Tutte queste novità sono attese anche in Italia, anche se per il momento non si hanno informazioni sulla data di rilascio. Apple si è limitata a confermare che queste funzionalità saranno disponibili nel resto del mondo entro la fine dell’anno.