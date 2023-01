Il CES 2023 è l’evento migliore dove presentare nuove tecnologia in grado di migliorare la vita dei consumatori. Ecco quindi che ASUS ha presentato un nuovo controller pensato per PC ma che funzionerà anche su Xbox.

Il nome di questo dispositivo è ROG Raikiri Pro e si tratta di un prodotto pensato per i giocatori. È completamente compatibile con l’ecosistema Microsoft, quindi funziona senza problemi sulle console Xbox e i PC desktop e laptop Windows.

Pur mantenendo un form factor assolutamente familiare e tradizionale, integra una funzionalità esclusiva. Infatti, trova spazio un display OLED con una diagonale di 1.3 pollici e risoluzione pari a 128×40 pixel.

Questo pannello permette di avere una panoramica veloce su quelle che sono le funzionalità del controller come, per esempio, livello della batteria o lo stato del microfono. Inoltre, può essere personalizzato per mostrare animazioni custom.

Tre le altre novità del ROG Raikiri Pro, ASUS ha inserito due piccoli bottoni che permettono ai giocatori di passare da un profilo pulsanti all’altro durante i giochi. La configurazione del controller è la stessa dei joystick tradizionali Xbox con i pulsanti ABXY colorati, due levette e il tasto home. È presente un D-pad circolare, i grilletti posteriori e i tasti dorsali.

Utilizzando l’applicazione PC Armory Crate, ASUS permette una personalizzazione profonda di tutti i tasti. Gli utenti potranno procedere a rimappare i tasti, cambiare la sensibilità dei joystick e molto altro per trovare il setup perfetto.

La connettività del ROG Raikiri Pro è completa e comprende il Bluetooth, 2.4GHz RF e la possibilità di utilizzarlo tramite cavo USB-C. Tuttavia, per utilizzare il controller su Xbox Serie X|S è possibile collegarsi esclusivamente con il cavo USB-C. Infatti, ASUS vuole rendere questo device il punto di riferimento per il gaming su PC piuttosto che su console.

Il controller include anche il supporto alla tecnologia ESS DAC per un audio immersivo. Gli utenti potranno collegare direttamente le cuffie alla porta jack da 3.5mm e, se necessario, mettere in muto con un singolo bottone.

ASUS non ha ancora comunicato il prezzo e la disponibilità ufficiale di ROG Raikiri Pro. Ci aspettiamo che maggiori dettagli verranno condivisi a breve.