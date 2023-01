Apple iPhone 14 128GB disponibile su Amazon alla soglia degli 800 euro

Con Amazon è difficile non fare affari, anche quando si tratta di prodotti molto esclusivi come lo sono gli iPhone di casa Apple. I più attenti avranno di certo notato che all’interno degli Store ufficiali mancano i dispositivi, con gli utenti che si recano ad acquistarli che purtroppo torno a casa molto spesso con una doccia fredda. Amazon però ne ha in abbondanza e a quanto pare anche a prezzi più bassi.

Se avete paura di perdervi tutte le migliori offerte della giornata tipica di Amazon, ci sono dei trucchi che non potete bypassare. Uno di questi appartiene direttamente a noi grazie al canale Telegram di nostra competenza, il quale si basa proprio sulle offerte Amazon. All’interno di quest’ultima potrete trovare le migliori soluzioni dal punto di vista delle offerte del colosso del mondo e-commerce, le quali vengono proposte ogni giorno in grande quantità. Sono circa 74.000 gli utenti che fanno parte del nostro canale, tutti pronti a risparmiare ogni giorno ottenendo anche diversi codici sconto. Per entrare gratis nel canale basta cliccare qui.

Non lo trovate all’Apple Store? Tranquilli: è disponibile su Amazon a prezzo più basso

Proprio su Amazon è disponibile in queste ore la variante da 128 giga di memoria del nuovo iPhone 14 di Apple. Stiamo parlando della versione in colorazione viola, una delle più interessanti.

Il prezzo, anziché essere di 1029 €, è di 899,99 €, grazie al 13% di sconto che potete trovare solo su Amazon. Per acquistare il dispositivo, con tanto di due anni di garanzia, vi toccherà solo cliccare qui.