L’ultima serie tv targata Netflix di Tim Burton ha letteralmente conquistato il cuore di tutto il mondo. Mercoledì, infatti, ha raggiunto ascolti da record, diventando in poco tempo la terza serie più vista in assoluto della nota piattaforma di streaming. La conferma ufficiale della seconda stagione è ormai imminente e in molti si stanno chiedendo fra quanto la vedremo arrivare. A quanto pare, sembra che non ci vorrà molto tempo.

Mercoledì, la seconda stagione su Netflix potrebbe arrivare prima del previsto

La nuova serie tv dedicata alla famiglia Addams ha riscosso un notevole successo sin dal suo arrivo su Netflix. Ora i fan di tutto il mondo sono in trepidante attesa di avere qualche notizia in più riguardo alla prossima stagione. E proprio per questo nel corso delle ultime ore sono arrivate diverse conferme.

Stando a quanto riportato su Deadline, l’Head of Scripted Series di Netflix US e Canada, ovvero Peter Friedlander, ha confermato in un’intervista che i fan non dovranno aspettare molto per vedere arrivare ufficialmente la seconda stagione di Mercoledì. Dato il successo notevole della serie (anche grazie alla fantastica attrice protagonista Jenna Ortega), infatti, non ci sono dubbi dell’arrivo della seconda stagione, arrivo che dovrebbe essere ufficializzato già nei primi giorni del 2023.

Quel che sembra certo, poi, è che nella prossima stagione anche gli altri membri della famiglia Addams avranno più spazio. Friedlander, in particolare, ha così dichiarato: “Vorrei potervi dire du più. Sono ottimista, ma al momento non ho nulla da aggiungere. Stiamo ancora imparando ciò che c’è da imparare da questo successo, lo stiamo analizzando e cercando di capire. È divertente perché la gente parla di pubblico Young Adult, ma credo che sia un modo troppo semplicistico di vederla, considerata la diversità dei gusti riscontrabile in quella stessa fascia demografica… Non so, non credo si possa identificare un singolo elemento. Penso che abbia una portata più ampia, per tutti i gusti“.