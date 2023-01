Fossil propone il nuovo Gen 6 ibrido Wellness Edition, uno smartwatch che unisce benessere e stile in un unico dispositivo dalle linee classiche ma ricco di tutte le ultime funzioni.

Il nuovo Gen 6 ibrido di Fossil vanta un’autonomia della batteria di almeno due settimane, a seconda del modello e dell’utilizzo potrebbe leggermente variare. Inoltre, include Alexa, l’assistente digitale di Amazon per controllare musica, lista della spesa, impostare timer e tanto altro. Basterà avere il Bluetooth o una connessione a Internet.

Con il nuovo smartwatch lanciato da Fossil è anche possibile misurare i livelli di ossigeno nel sangue o monitorare le capacità cardiorespiratorie con VO2 Max. Inoltre, si potrà rilevare in automatico ogni allenamento portato a termine, controllare le zone di frequenza cardiaca e monitorare il battito cardiaco. Queste e tante altre funzioni tutte disponibili in un’unica app, per gestire il dispositivo in modo pratico e veloce.

La nuova gamma Gen 6 ibrido Wellness Edition di Fossil dispone di un quadrante con misuratore di benessere e lancette meccaniche. Sarà super semplice controllare gli indici delle ore. Il display si presenta in modo facile e intuitivo da utilizzare. Per quanto riguarda la struttura, monta cinturini in silicone, disponibili in svariate colorazioni e semplicissimi da montare e smontare all’occorrenza.

Il nuovo smartwatch dell’azienda permette di sincronizzare in automatico ora, fuso orario e calendario. Sarà anche possibile ricevere e organizzare le notifiche per le applicazioni, i messaggi e tutte le telefonate. Se si è al buio, o in condizioni di scarsa illuminazione, il dispositivo permette di usare ugualmente tutte le funzioni presenti grazie alla retroilluminazione integrata. Anche perdere il telefono sarà meno problematico se si possiede uno di questi smartwatch, dotato di funzione “Trova il mio telefono”. Tra le funzionalità sono incluse anche il controllo delle sveglie, della musica e del meteo in tempo reale.

Il display attivo presenta un’area ampia circa 27,9 mm e include la tecnologia E-ink grigia, simile a quella degli e-reader come i Kindle di Amazon. La dimensione della cassa, invece, ammonta a 44 mm ed è resistente all’acqua come il resto del dispositivo. I cinturini sono grandi 20 mm e la cassa è realizzata in acciaio o placcatura ionica. Nella confezione, oltre allo smartwatch, sono presenti il cinturino, il caricabatterie magnetico con spinotto, una guida rapida e il libretto di garanzia.