Mentre su Amazon proseguono le Offerte di Natale, tra cui un extra sconto del 20% su alcuni Warehouse Deals e 5 euro di buono in regalo con Amazon Music, troviamo anche altre offerte.

Oggi vogliamo parlarvi della possibilità di attivare l’abbonamento di tre mesi a Kindle Unlimited al prezzo di un solo caffè. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kindle Unlimited per tre mesi al prezzo di un caffè

Sul sito ufficiale è disponibile una nuova offerta per Kindle Unlimited, l’abbonamento che consente letture illimitate su qualsiasi dispositivo con l’accesso a più di 1 milione di eBook. L’abbonamento Amazon Kindle Unlimited è pensato per i possessori di un lettore di eBook (ma non solo) e dà l’accesso, al costo di 9,99 euro al mese, a più di 1 milione di titoli da leggere dove e quando si vuole.

Grazie a questa promozione dedicata ai nuovi iscritti è possibile accedere a tre mesi di Kindle Unlimited a meno del prezzo di un caffè, 99 centesimi. L’offerta è disponibile solo per i nuovi clienti ed è valida dal 17 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023: c’è tempo fino alla vigilia dell’Epifania per pensarci.

Al termine del terzo mese, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 euro mensili, ma può eventualmente essere disdetto in qualunque momento prima della scadenza. Visitate il sito ufficiale per scoprire maggiori dettagli sull’offerta!.