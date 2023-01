Niente può andare più veloce della luce. È una regola della fisica intessuta nel tessuto stesso della teoria della relatività ristretta di Einstein. Più velocemente qualcosa va, più si avvicina alla sua prospettiva del tempo che si ferma.

Ma i ricercatori dell’Università di Varsavia in Polonia e dell’Università nazionale di Singapore hanno ora spinto i limiti della relatività per creare un sistema che non sia in contrasto con la fisica esistente e che potrebbe persino indicare la strada a nuove teorie.

Quello che hanno escogitato è una “estensione della relatività ristretta” che combina tre dimensioni temporali con un’unica dimensione spaziale (“1+3 spazio-tempo”), in contrasto con le tre dimensioni spaziali e una dimensione temporale a cui siamo tutti abituati.

Piuttosto che creare grandi incoerenze logiche, questo nuovo studio aggiunge ulteriori prove a sostegno dell’idea che gli oggetti potrebbero essere in grado di andare più veloci della luce senza infrangere completamente le nostre attuali leggi della fisica.

“Non c’è alcuna ragione fondamentale per cui gli osservatori che si muovono in relazione ai sistemi fisici descritti con velocità superiori alla velocità della luce non dovrebbero esserne soggetti“, afferma il fisico Andrzej Dragan, dell’Università di Varsavia in Polonia.

Questo nuovo studio si basa sul lavoro precedente di alcuni degli stessi ricercatori che postulano che le prospettive superluminali potrebbero aiutare a legare insieme la meccanica quantistica con la teoria della relatività speciale di Einstein, due rami della fisica che attualmente non possono essere riconciliati in un’unica teoria generale che descrive la gravità allo stesso modo spieghiamo altre forze.

Le teorie sono entrambe valide

Le particelle non possono più essere modellate come oggetti puntiformi in questa struttura, come potremmo fare nella più banale prospettiva 3D dell’Universo.

Invece, per dare un senso a ciò che gli osservatori potrebbero vedere e a come potrebbe comportarsi una particella superluminale, dovremmo rivolgerci ai tipi di teorie di campo che sono alla base della fisica quantistica.

Sulla base di questo nuovo modello, gli oggetti superluminali sembrerebbero una particella che si espande come una bolla nello spazio, non diversamente da un’onda attraverso un campo. L’oggetto ad alta velocità, d’altra parte, “sperimenterebbe” diverse linee temporali diverse.

Anche così, la velocità della luce nel vuoto rimarrebbe costante anche per quegli osservatori che vanno più veloci di essa, il che preserva uno dei principi fondamentali di Einstein, un principio che in precedenza era stato pensato solo in relazione agli osservatori che andavano più lenti della velocità della luce (come tutti noi).

“Questa nuova definizione preserva il postulato di Einstein della costanza della velocità della luce nel vuoto anche per gli osservatori superluminali“, dice Dragan.