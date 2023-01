Il nuovo anno è ormai iniziato e insieme a lui sono giunte delle nuove indiscrezioni che riguardano il nuovo Samsung Galaxy S23, che dovrebbe essere presentato nel mese di febbraio 2023.

Le ultime indiscrezioni riguardavano i colori principali e alcune specifiche come luminosità del pannello e batteria. Scopriamo insieme tutti i nuovi indizi.

Samsung Galaxy S23: arrivano nuove indiscrezioni

Grazie all’attentissimo Ahmed Qwaider siamo in possesso di altre informazioni riguardanti la memoria di archiviazione dei modelli base, tutti i colori e altro. Secondo Qwaider, tutti i modelli Galaxy S23 partiranno da 256 GB di memoria di archiviazione, mentre Galaxy S23 Ultra sarà disponibile anche nelle varianti da 512 GB e 1 TB, tutte UFS 4.0.

Per quanto riguarda la RAM, invece, Galaxy S23 e Galaxy S23+ dovrebbero avere 8 GB, come l’anno scorso, mentre Galaxy S23 Ultra avrà ben 12 GB (niente versione da 8 GB), tutte LPDDR5X. Dopo poche ore dalla pubblicazione del suo post, però, è arrivata la smentita di un altro leaker molto attendibile, rquandt, che ha ribadito come Samsung proporrà sempre le versioni di partenza da 128 GB.

A questo punto si può ipotizzare che Samsung proponga per il mercato asiatico la serie Galaxy S23 a partire da 256 GB, mentre per l’Europa rimangano i tagli da 128 GB. Abbiamo già visto come il nuovo colore prevalente di Galaxy S23 Ultra sarà il verde, mentre quello dei Galaxy S23 e Galaxy S23+ sarà una tonalità rosa lavanda, ma la completa tavolozza colori non era ancora stata diffusa. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per maggiori dettagli.