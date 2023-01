Samsung Galaxy S23 Ultra, il nuovo modello avrà lo schermo piatto

Il Galaxy S22 Ultra è uno smartphone stupendo con uno schermo curvo bellissimo, ma non tutti ne sono fan. Per rispondere a questa lamentela, Samsung potrebbe dotare il Samsung Galaxy S23 Ultra di uno schermo piatto, secondo un nuovo set di rendering. L’S22 Ultra si piega sui bordi e questo dà l’impressione di avere i lati senza bordi. Lo schermo curvo rende anche il telefono più comodo da impugnare.

Samsung Galaxy S23 Ultra: addio all’S22 Ultra

Adesso, il S22 Ultra supporta lo stylus S Pen, e alcuni utenti si lamentano che è molto difficile usare lo stylus sui bordi a causa della sua curvatura. Sostengono che sarebbe più comodo usare l’S Pen su uno schermo piatto poiché ciò impedirebbe che vada oltre i bordi.

I problemi non finiscono qui poiché alcuni proprietari del S22 Ultra ritengono che il design curvo distorca la luce intorno allo schermo e causi un problema di riflessi. E infine, i pannelli curvi si rompono più facilmente rispetto agli schermi piatti.

Per risolvere questi problemi, Samsung potrebbe adottare un’estetica più piatta per il S23 Ultra. Il S22 Ultra ha già un design squadrato e il suo successore avrà un aspetto ancora più quadrato. Precedenti rumors e render avevano suggerito che il telefono avrebbe avuto lati più piatti e il tipster Ahmed Qwaider, noto per aver diffuso video di prodotto, afferma che il telefono avrà anche uno schermo piatto e ha pubblicato render creati da Technizo Concept per darci un’idea del nuovo design (tramite Notebookcheck).

Qwaider dichiara che lo schermo non è curvo come l’S22 Ultra, rendendolo piatto e migliorando l’esperienza dello S Pen. Inoltre, dice che la gamma Galaxy S23 sarà disponibile nei colori nero, verde, crema e lavanda. Un precedente rumor aveva detto che i telefoni sarebbero stati disponibili in nero, verde, beige e rosa.