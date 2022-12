Il prossimo 4 gennaio verrà presentata ufficialmente l’attesa famiglia OnePlus 11. La serie sarà certamente caratterizzata da device di fascia altissima dotati di una scheda tecnica da top di gamma assoluti.

In attesa del lancio ufficiale, OnePlus vuole stuzzicare i propri utenti con alcune informazioni su quella che sarà la confezione di vendita del flagship. Grazie alle informazioni scovate dal noto Evan Blass, è possibile scoprire che i consumatori avranno a disposizione tutto il necessario per il proprio device sin dall’apertura della scatola.

In un periodo in cui i brand eliminano gli accessori dalle scatole di vendita e perfino i caricabatterie, OnePlus invece inserisce tutto quello di cui gli utenti possono avere bisogno. Infatti, oltre allo smartphone sarà possibile trovare accessori di ogni tipo.

OnePlus 11 avrà una confezione di vendita molto ricca con tutti gli accessori necessari, a differenza degli altri produttori che stanno eliminando alcune cose

Innanzitutto è presente il caricabatterie compatibile con la ricarica rapida e il cavo di alimentazione, cosa non sempre scontata. Chi vorrà garantire una protezione maggiore al proprio OnePlus 11, sarà possibile utilizzare la cover in tinta unita abbinata al colore dello smartphone. Non mancano la graffetta necessaria per estrarre il carrellino della SIM e una serie di adesivi.

Ricordiamo che OnePlus 11 sarà caratterizzato da un display AMOLED da 6.7 pollici dotato di risoluzione 2K pari a 3216 x 1440 pixel e refresh rate a 120Hz. Il pannello avrà i bordi curvi e un notch punch-hole per ospitare la fotocamera frontale.

Il SoC scelto dal brand è il potentissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. La batteria da 5.000mAh supporterà la ricarica rapida a 100W per garantire sempre la massima autonomia.

Passando al comparto fotografico, le tre ottiche sono realizzate in collaborazione con Hasselblad per migliorare la qualità delle foto e dei video. Il sensore principale è un Sony IMX890 da 50MP a cui si affianca un teleobiettivo da 32MP e un sensore ultra-wide da 48MP. La fotocamera frontale invece è da 16MP.

Il sistema operativo è ColorOS 13.0 basato su Android 13. OnePlus 11 potrà contare anche sulla certificazione IP54 e sulla presenza della protezione Corning Gorilla Glass. Le colorazioni disponibili al lancio saranno nero, come quella in foto di apertura, e verde.