La famiglia Galaxy S22 sta rappresentando per Samsung un grande grattacapo dal punto di vista delle vendite. L’azienda, infatti, sta fronteggiando una domanda che non corrisponde alle aspettative del brand in termini di smartphone venduti.

Le vendite dei flagship coreani non decollano e i fattori sono molteplici secondo alcune recenti analisi. Stando a quanto indicato da Counterpoint Research, Samsung è il primo produttore mondiale di smartphone ma le vendite dei Galaxy S22 sono in calo.

La notizia sta avendo una importante risonanza mediatica tanto che ne stanno parlando i media Sud Coreani e anche i leaker di settore come Ice Universe. Questa situazione potrebbe essere legata prima di tutto all’incremento delle vendite della linea Galaxy A.

Samsung sta fronteggiando un problema di vendite nella fascia alta del mercato con i Galaxy S22 che non si rivelano all’altezza delle aspettative

According to South Korean media reports, the sales of Samsung Galaxy S22 series are far from reaching the goal of 30 million units, and the sales of Flip4 are also declining in some areas. The brand image of Samsung Galaxy has been damagedhttps://t.co/m1hmw5BLms — Ice universe (@UniverseIce) December 27, 2022

Infatti, il produttore coreano è particolarmente forte nella fascia medio-bassa del mercato con volumi di vendita molto elevati. Inoltre, i modelli entry level di Samsung sono particolarmente diffusi in specifici mercati come Europa, Sud-Est Asiatico e Sud America.

Da questo fattore, ne deriva uno ulteriore riguardo al posizionamento di Samsung a livello di percezione del brand. Ne consegue che i modelli flagship non vengono presi in considerazione come dovrebbero.

A minare ulteriormente i device Galaxy S22 bisogna ricordare i problemi software che non hanno aiutato i consumatori nella scelta. Anche guardando al settore foldable, la situazione non è tanto rosea. La serie Galaxy Z Flip che non viene presa in considerazione dagli utenti al di fuori di Europa e Sud Corea.

Lo scenario dei device top di gamma è ulteriormente frammentato se si guarda anche al mondo Apple. I device top di gamma di Cupertino dominano le vendite nonostante un prezzo medio più alto. Come se non bastasse, l’azienda della mela riesce a risultare attrattiva anche con i modelli precedenti e le vendite includono perfino gli iPhone 11 fino alla serie attualmente disponibile.

Gli analisti credono che sia necessario un cambiamento di rotta immediato partendo da un incremento della pubblicità dei device Samsung. Inoltre, il brand dovrebbe rivedere i propri piani per il posizionamento a livello mondiale per poter tornare a competere con Apple nella fascia alta del mercato.