Iliad: come ottenere più giga allo stesso prezzo

Sono arrivate nuove offerte insieme al compleanno di Iliad. Il gestore in occasione del suo sesto anniversario ha deciso di lanciare tre Flash piene di giga e a prezzi straordinari.

Ovviamente non sono solo i già clienti a poterle sottoscrivere, ma anche quelli che già hanno un’offerta del provider. Chiaramente ci sono dei requisiti da rispettare ed è per questo che abbiamo scelto di precisare il tutto nel prossimo paragrafo. Un’offerta può essere infatti scelta da un utente Iliad solo se possiede determinate offerte già a sua disposizione. C’è dunque tutta la panoramica proprio qui in basso per avere la situazione ben chiara.

Iliad, ecco quali già clienti possono scegliere le nuove Flash

Ecco tutti gli utenti che possono attivare la Flash 200 secondo quanto detto dal sito ufficiale di Iliad:

“Offerta Flash 150, Offerta Giga 70, Offerta Giga 180, Offerta Giga 120 a 7,99€, Offerta iliad a 5,99€, Offerta Flash 100 5G, Offerta Giga 80, Offerta Giga 100, Offerta Giga 50, Offerta Giga 120 a 9,99€, Offerta Flash 120 a 7,99€, Offerta Flash 100, Offerta Voce, Offerta Flash 70, Offerta Flash 130, Offerta Flash 180 2024, Offerta Giga 100 a 7,99€, Offerta Giga 40, Offerta Domotica, Offerta Flash 160, Offerta Flash 120, Offerta Flash 120 2023, Offerta Flash 100 a 7,99€, Offerta Flash 180, Offerta Giga 150“.

Queste invece sono le offerte di cui devono essere in possesso gli utenti che vogliono attivare la Flash 250:

“Offerta Flash 130, Offerta Flash 200, Offerta Giga 50, Offerta Flash 70, Offerta Flash 100, Offerta Giga 120 a 9,99€, Offerta Flash 100 5G, Offerta Flash 160, Offerta Giga 70, Offerta Voce, Offerta Flash 100 a 7,99€, Offerta Flash 150, Offerta Flash 120 a 7,99€, Offerta Flash 180 2024, Offerta Giga 100, Offerta flash 120, Offerta Flash 180, Offerta Giga 120 a 7,99€, Offerta iliad a 5,99€, Offerta Flash 120 2023, Offerta Giga 100 a 7,99€, Offerta Giga 80, Offerta Domotica, Offerta Giga 180, Offerta Flash 200 2024, Offerta Giga 40, Offerta Giga 150“.

Chi invece volesse optare per la Flash 150, ecco che offerta deve avere:

“Offerta Flash 100 a 7,99€, Offerta Giga 80, Offerta Giga 100 a 7,99€, Offerta Voce, Offerta Giga 50, Offerta Giga 40, Offerta Flash 120 a 7,99€, Offerta iliad a 5,99€, Offerta Giga 120 a 7,99€, Offerta Domotica, Offerta flash 120 2023“.