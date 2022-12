L’operatore telefonico francese Iliad stupisce spesso i propri clienti e anche la concorrenza con le sue offerte strepitose. Da qualche tempo, in particolare, l’operatore ha reso disponibile la nuova offerta low cost Iliad Flash 120. Tuttavia, ora restano pochissimi giorni per poterla attivare.

Iliad Flash 120, mancano pochissimi giorni per poterla attivare

Da qualche tempo l’operatore telefonico francese Iliad ha reso disponibile l’offerta mobile denominata Iliad Flash 120. Come da tradizione, anche quest’ultima si caratterizza per l’elevato rapporto tra qualità e prezzo. L’offerta include infatti 120 GB di traffico dati con connettività 4G e 4G+, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di soli 7,99 euro al mese.

Come anticipato in apertura, però, rimangono pochissimi giorni disponibili per potere attivare questa offerta. Fortunatamente, il catalogo di offerte disponibili di Iliad è piuttosto ampio. Ad esempio, è ancora disponibile l’offerta mobile denominata Iliad Giga 150. Quest’ultima, in particolare, comprende ogni mese ben 150 GB di traffico dati con connettività anche fino al 5G, minuti di chiamate senza limiti in Italia, minuti di chiamate all’estero e sempre SMS illimitati verso tutti i numeri. In questo caso, il costo mensile per il rinnovo è di 9,99 euro.

Rimangono poi disponibili anche offerte mobile dal prezzo più contenuto. Tra queste, c’è anche l’offerta Iliad Voce. Quest’ultima offre ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e 40 MB di traffico dati.