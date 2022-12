Dal 2024 smartphone e tablet dovranno far ricorso a un caricabatterie universale. L’Unione Europea si è già espressa a riguardo imponendo l’obbligo di adottare una porta USB-C, anche su iPhone. Inoltre, negli ultimi giorni, ha fatto notizia quanto discusso negli scorsi anni circa le batterie sostituibili e rinnovabili sui dispositivi più disparati, dagli smartphone alle auto. Oggi ad attirare l’attenzione è nuovamente il sistema di ricarica con caricabatterie unico che, stando ad alcune voci, potrebbe presto arrivare anche su smartwatch e dispositivi indossabili.

Smartwatch e indossabili con sistema di ricarica universale: l’India valuta un caricabatterie unico!

Stando a quanto riferito da una fonte anonima e riportato da svariate testate, il governo indiano sta valutando l’idea di introdurre un sistema di ricarica unico su tutti i dispositivi indossabili, come smartwatch e auricolari. L’intenzione sarebbe quella di adottare una strategia che vada di pari passo con quanto attuato per gli smartphone e, quindi, indurre le aziende produttrici a modificare i loro accessori per poter utilizzare un caricabatterie unico.

Non è chiaro se il piano prevede il ricorso a un nuovo caricabatterie ancora sconosciuto o se le aziende dovranno procedere con l’adattamento dei loro dispositivi a un accessorio già esistente ma è certo che tra le volontà del governo vi è quella di intervenire anche nel settore degli indossabili.

Attualmente non è stata fornita alcuna data di scadenza entro la quale le aziende potrebbero dover procedere con la modifica e l’idea non è stata ancora resa ufficiale tramite gli appositi strumenti. L’emergere della notizia appare comunque plausibile, soprattutto se considerate le ultime mosse compiute al fine di ridurre i consumi e favorire la sostenibilità.