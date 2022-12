le-auto-tesla-possono-diventare-dei-pc-da-gaming-anche-a-casa

Quest’anno Elon Musk ha offerto ai proprietari di Tesla un sostanzioso aggiornamento per le vacanze, con il supporto per l’app Steam riservato alle Model S e Model X 2021 e 2022. In questo modo i veicoli californiani si trasformano in PC per il gioco mobile, ma è possibile utilizzare la potenza di una Tesla anche a casa.

Come abbiamo detto qui in diverse occasioni, le prossime Tesla Model S e Tesla Model X saranno dotate di un hardware potente quanto la PS5 di Sony nel 2021, consentendo agli utenti di giocare a giochi AAA come Cyberpunk 2077 e Elden Ring attraverso Steam. Le automobili di Elon Musk hanno molto di più da offrire che la semplice possibilità di giocarci mentre vengono ricaricate in una colonnina pubblica, per quanto comodo e interessante possa essere.

Tesla, Elon Musk ha rilasciato già l’aggiornamento

Le nuove Tesla possono essere facilmente convertite in PC da gioco domestici scaricando il programma Steam Link su un dispositivo compatibile. In realtà, la Tesla può trasmettere il materiale a un computer portatile o a un televisore di casa, che possiamo poi riprodurre attraverso un controller MFI collegato direttamente al MacBook o all’Apple TV. Questa applicazione viene utilizzata per avere contenuti in streaming di Steam, ad esempio.

Il collegamento della Tesla e del dispositivo che esegue Steam Link alla stessa rete WiFi è il minimo necessario per il funzionamento. Le nuove Tesla Model S e Model X Plaid sono arrivate in Italia e fa discutere il fatto che le varianti Plaid della Model S e della Model X siano disponibili da qualche settimana, nonostante le versioni normali di questi veicoli non siano ancora arrivate. Su Steam potete ancora approfittare dei saldi natalizi per fare una scorpacciata di giochi da goderti nella tua Tesla.