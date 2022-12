Illusione Ottica, se trovi il fiammifero nascosto tra i libri sei un genio

Potrebbe sembrare una semplice immagine ricca di colore, e invece è una vera trappola “strizzacervelli”. A primo impatto è possibile vedere dei libri super colorati, tra i quali però è nascosto un oggetto misterioso: un fiammifero. Riuscite a vederlo? Ha inizio la sfida dell’illusione ottica!

Illusione Ottica: la soluzione è più complessa di quanto sembri

Le persone che utilizzano internet come mezzo per esprimere il proprio pensiero, amano le illusioni ottiche come questa perché permette loro di dimostrare agli altri il proprio valore. D’altronde esistono rompicapi quasi impossibili da risolvere. Questo è uno di quelli, ma se riuscirete a portarlo a termine potrete vantarvi per sempre di ciò con gli altri.

Come precedentemente accennato, la sfida consiste nello scovare tra le file di libri colorati il fiammifero. Per fare ciò avete a disposizione soli 15 secondi, il che lo rende ancor più complesso. Molte persone si sono arrese ai primi 5 secondi, ma noi crediamo in voi e nelle vostre capacità.

State faticando nella scoperta dell’oggetto nascosto? Allora vi diamo un indizio fondamentale, anzi due. Innanzitutto il colore verso cui dovete indirizzarvi è il verde, oltre ciò vi consigliamo di concentrare la vostra attenzione verso la parte alta del lato sinistro. Forza! Non potete non trovarlo ora!

Se avete voglia di conoscere il vostro Quoziente Intellettivo consigliamo di non arrendervi, poiché test come questo vengono realizzati in maniera professionale proprio a tale scopo. Il tempo è scaduto! Pronti a scoprire la soluzione?

Il fiammifero è nascosto in un libro blu sulla sinistra, e lo troverete nell’immagine qui sotto.