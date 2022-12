tim-propone-molte-offerte-di-dicembre-per-i-suoi-utenti

Questo dicembre, i clienti TIM mobile possono scegliere tra una varietà di piani in grado di soddisfare le esigenze di quasi tutti. Vale la pena notare che, sebbene alcune tariffe Ricaricabili siano pensate per chi vuole cambiare fornitore di servizi, altre sono più adatte alle richieste dei clienti più giovani. Le richieste di portabilità a TIM vengono elaborate gratuitamente e possono essere completate in soli tre giorni lavorativi, dando la possibilità di passare a un nuovo numero di carta SIM o di mantenere quello attuale.

La maggior parte delle offerte True 5G prevede l’uso gratuito dei dati. La rete di TIM, infatti, offre prestazioni anche cinque volte superiori al 4G e, grazie alla latenza minima, cioè al breve tempo di reazione da parte dell’infrastruttura mobile, consente di giocare online e di godersi lo streaming video in altissima qualità senza interruzioni.

TIM, ecco le offerte per i suoi clienti

Il piano TIM 5G Power Famiglia costa 9,99 euro al mese e include dati 5G illimitati, minuti voce e SMS. I nuovi clienti che si iscrivono online hanno diritto a un periodo di prova gratuito. Solo gli attuali clienti di rete fissa TIM possono usufruire della promozione. TIM Wonder Five, invece, include 70 GB di dati 4G e chiamate e SMS illimitati a 7,99 euro al mese. Per i nuovi abbonati il periodo di prova e l’attivazione sono gratuiti. I clienti che effettuano il porting da alcuni MVNO (Postemobile, Fastweb Mobile, Coop Voce, ecc.) hanno diritto allo sconto. La SIM costa 25 euro e i 20 MB di dati sono gratuiti.

TIM Wonder Six include 100 GB di dati 4G e chiamate e SMS illimitati a 9,99 euro al mese. TIM Young, a 9,99 euro al mese, con minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload è l’ideale per i clienti con età inferiore ai 25 anni. L’offerta offre anche lo streaming senza dati e pubblicità su TIMMUSIC.

TIM 5G Power Smart a 14,99 euro/mese include minuti, SMS e dati illimitati, oltre a 50 GB di dati 5G con velocità fino a 2 Gigabit al secondo (download) e 150 Mbps (upload) con TIM Ricarica Automatica. C’è anche la protezione TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi, 100 GB di storage Google One per tre mesi per il backup di foto, video e documenti nella loro qualità originale e la navigazione prioritaria su rete TIM.