Netflix, 3 serie TV e 3 film che stanno battendo i record a Natale

Netflix sta riuscendo a tirare fuori un gran periodo soprattutto ultimamente grazie a tantissime produzioni di altissimo livello. Stando a quanto riportato dagli utenti, le classifiche riguardanti le serie tv e i film sarebbero forse le migliori dell’anno, con la concentrazione di visualizzazioni soprattutto sulle prime tre posizioni. Sia per quanto riguarda le serie che per quanto riguarda i film, i clienti di Netflix si starebbero concentrando soprattutto sui primi posti in classifica, i quali risultano abbastanza stabili.

Per quanto riguarda le serie, al primo posto permane ancora una volta dopo settimane “Mercoledì“. A seguire non si possono biasimare produzioni come “The Recruit” e “Summer Job“, rispettivamente al secondo e terzo posto. Per quanto concerne i film invece, ecco che al primo posto si conferma “Natale a tutti i costi“, seguito a ruota da “John Wick 3” e “Lezioni private“. E voi quale avete scelto durante queste feste?

Netflix: il nuovo abbonamento porta tanti nuovi utenti e tanto risparmio

Fece rumore già diverso tempo fa l’idea di Netflix di lanciare un nuovo tipo di piano di abbonamento, il quale sarebbe arrivato con le pubblicità. Esatto, ogni ora di contenuti, ecco quattro o cinque minuti di reclami pubblicitarie acquistate appositamente.

Il prezzo risulta davvero molto basso visto che si va poco oltre i cinque euro mensili, con le stesse soluzioni riservate agli altri piani di abbonamento. Ovviamente la qualità non è la stessa dal momento che in questo caso si potrà usufruire solo dell’HD semplice, ma con tutti i film e tutte le serie tv che un utente avrebbe anche sottoscrivendo il piano più performante di Netflix.