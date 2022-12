Vodafone sa come spingere gli utenti ad attivare una propria offerta, proprio in questi giorni ha deciso di presentare al pubblico la possibilità di richiedere l’attivazione di una promozione assolutamente in grado di riservare grandi contenuti, al giusto prezzo finale di vendita.

L’attivazione, oltre che essere possibile solo ed esclusivamente nei negozi fisici, ricordiamo essere disponibile esclusivamente per coloro che richiederanno la portabilità del numero originario, provenendo comunque da un operatore telefonico virtuale, in alcuni casi sarà comprensivo anche di Iliad.

Vodafone, quali sono le nuove offerte da non perdere

Vodafone si prende letteralmente gioco delle rivali con la presentazione di un’offerta, appartenente alla gamma Silver, dal retrogusto davvero incredibile. Gli utenti possono infatti godere di un risparmio inedito ed esclusivo, che permetterebbe di spendere soli 7,99 euro al mese, applicati direttamente sul credito residuo della SIM ricaricaile.

In cambio l’azienda propone un bundle composto da illimitati SMS e minuti da poter utilizzare a piacimento verso tutti, ma anche 150 giga di traffico dati alla massima velocità possibile, addirittura in 5G. Se non siete stati scelti per la variante appena descritta, potreste rientrare nella porzione di utenti che invece si ritrova a godere di una promo da 9,99 euro al mese, al cui interno troviamo comunque gli stessi contenuti, ma con alle spalle 200 giga di traffico, al posto dei 150 giga di cui sopra.

Per i dettagli, e sopratutto per richiedere la promo, dovete assolutamente recarvi in negozio, alle condizioni espresse in precedenza.