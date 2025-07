Amazon Prime Day promo Tineco FLOOR ONE SWITCH S7: SCONTO IMPERDIBILE

Amazon, in occasione del Prime Day, ha deciso di lanciare ancora promo favolose. L’evoluzione dei classici aspirapolvere è arrivata, e non ha nulla da invidiare alle supercar della pulizia. C’è chi ancora si affida alla scopa, ma i veri intenditori puntano sull’intelligenza motorizzata. Si accende, scivola, pulisce, si autopulisce e si spegne da sola. Il tutto con la precisione di un chirurgo e la potenza di un jet.

Il lavapavimenti Tineco che piace ad Amazon ed anche al pavimento

Il Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è in super sconto su Amazon per il Prime Day: 599 euro invece del prezzo pieno. Una cifra che fa brillare non solo il pavimento, ma anche l’umore. Multifunzione 5 in 1, affronta la spazzatura bagnata, le macchie secche e quelle oleose con la grazia di un ninja. Passa senza sforzo da lavapavimenti ad aspirapolvere grazie al motore SwitchPro, progettato per cucine, bagni e ogni angolo della casa. La durata della batteria è prolungata, la spazzola ZeroTangle combatte i grovigli, mentre la pulizia a doppio bordo fa il lavoro sporco dove altri si arrendono.

Sono poi inclusi vari accessori per superfici morbide e fessure difficili. Non è solo un elettrodomestico! Finalmente finirà la frustrazione di dover ripassare su più punti per avere ottimi risultati.