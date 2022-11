Non avete mai tempo da dedicare alla pulizia di tappeti e moquette a causa dei molteplici impegni giornalieri? Siete così carichi di cose da fare che la vostra giornata dovrebbe durare 48 ore? State tranquilli, perché a tutto c’è una soluzione. Di certo nel 2022 gli strumenti non mancano e la lavatappeti Tineco Carpet One Spot ne è la dimostrazione. Dotato di un sensore iLoop, questo fantastico elettrodomestico vi aiuterà nei “lavori sporchi” e lo farà servendosi di poca acqua e un minimo di energia!

Funzionalità

Preparatevi a dire addio a tappeti colmi di polvere e moquette grasse, perché grazie a Tineco Carpet One Spot una parte dei vostri problemi svanirà. Iniziamo subito con la descrizione. Questa lavatappeti ha delle dimensioni davvero ridotte e svolge il suo lavoro in totale silenzio. Il prodotto, a differenza dei precedenti, propone la modalità “spot”. A cosa serve? La sua funzione è di individuare autonomamente la grandezza e il tipo di macchia, così da agire immediatamente sullo sporco senza lasciare alcun tipo di traccia. La spazzola motorizzata integrata rende il tutto più efficace.

Come dicevamo poco fa, il gioiellino Tineco produce un massimo di 70dB pertanto risulta silenzioso e potente allo stesso tempo. A proposito, il motore è di tipo brushless e, come nella versione precedente, continua ad avere il sensore iLoop. La batteria è da 4000 mAh ma purtroppo non è removibile, dunque anche se la carica ha una durata che può arrivare a 25/ 40 minuti, prima che questa sarà completa ci vorranno minimo 5 ore.

Quanto ai serbatoi di acqua, Tineco Carpet One Spot ne ha due: il primo da 1,6 Litri per l’acqua pulita e il detergente, e il secondo per l’acqua sporca. Quest’ultimo è leggermente più piccolo poiché contiene un massimo di 0,8 Litri di acqua e sporcizia. Come se non fosse già abbastanza, la nota azienda ha deciso di introdurre anche il detergente specifico per la tappezzeria.

Precedentemente avete potuto leggere di un sensore iLoop, ma a cosa serve? Grazie a questo non ci sarà più alcun tipo di spreco, poiché regolerà in autonomia l’acqua emessa assieme al detergente e anche la velocità del rullo in base alla quantità di sporco rilevata.

Design

Passiamo ora alla parte del display. Lo schermo led non si lascia sfuggire nulla, difatti è possibile vederne addirittura il riempimento della vaschetta dello sporco al termine della pulizia. Inoltre sul manico del corpo vi è un ulteriore display digitale che ha la funzione di aggiornarci sulle info riguardo al collegamento Wi-Fi, alle spazzole, ai serbatoi e allo stato della batteria. Altra funzione da non sottovalutare è la possibilità di attivare o disattivare la voce adatta ad ogni tipo di lingua, inglese, italiano, spagnolo o qualunque essa sia.

Il prodotto di Tineco propone tre modalità di pulizia sia per il tappeto che per la tappezzeria: Spot, Auto, Aspirazione. La prima ci permette di posizionare la spazzola su una alone, dare il via alla modalità ed aspettare l’avviso della macchina che ci ricorderà di rimuoverla. La modalità Auto invece, contribuisce alla pulizia con il rilevamento automatico delle macchie ed aumento o diminuzione della potenza di aspirazione ed erogazione dell’acqua fino a che gli aloni non saranno scomparsi definitivamente. Infine la modalità Aspirazione, la quale aspira l’acqua o i liquidi rimasti sul tappeto. A parte c’è anche la modalità per tappezzeria che serve per pulire l’interno dell’auto. Non abbiamo ancora parlato del pezzo forte. Nel momento in cui deciderete di lavare l’elettrodomestico non vi servirà altro che attivare la modalità di autopulizia.

Dunque, ricapitolando, i pro di Tineco Carpet One Spot sono la potenza, la tecnologia senza fili, la funzione che lo rende autopulente, ma anche la modalità automatica. L’unico contro invece è il tempo che il prodotto impiega per ricaricarsi.

Dove trovare tutte queste funzionalità? Vi basterà scaricare l’app su PlayStore ed App Store. Quanto al prezzo, è disponibile su Amazon a 439€.