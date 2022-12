le OnePlus annuncia l’evento Cloud 11 con cui il 7 febbraio del 2023 presenterà a Nuova Delhi tutte le sue ultime novità, tra cui l’attesissimo OnePlus 11 5G e le Buds Pro 2. In pieno spirito natalizio, l’azienda ha deciso di anticipare alcune novità che vedremo a febbraio, tra cui il ritorno di alcune funzioni molto amate.

L’evento che si terrà a febbraio, “Cloud 11”, sarà l’occasione perfetta per l’azienda per presentare le novità che ha in serbo per il prossimo anno. Le ultime tecnologie e i nuovi dispositivi sorprenderanno gli appassionati di tecnologia e la Community del brand, si passerà da Cloud 9 direttamente alla gamma 11. Protagonisti dell’evento saranno due device, come anticipato poco fa: OnePlus 11 5G e le Buds Pro 2.

Il flagship 11 5G dell’azienda è il nuovo smartphone OnePlus, pensato per un’esperienza fast and smooth, come la descrive il brand stesso. Un dispositivo che sicuramente conquisterò tutti, con il ritorno dell’iconico Alert Slider, per passare facilmente dal silenzioso alla vibrazione o alla suoneria, e la collaborazione con Hasselblad, che mette a disposizione un’incredibile compartimento fotografico.

OnePlus presenterà in occasione dell’evento di febbraio anche le nuove Buds Pro 2, che offrono un’esperienza audio senza paragoni, con una chiarezza sonora cristallina. “Siamo entusiasti di presentare questi nuovi prodotti, che porteranno sul mercato un’esperienza fast & smooth superiore”, dichiara Pete Lau, fondatore dell’azienda, Senior Vice President e Chief of Product di OPPO e OnePlus. “Alla base di tutti i nostri prodotti, inclusi OnePlus 11 5G e Buds Pro 2, c’è lo spirito di co-creazione della nostra Community: per questo motivo, ci impegniamo nell’offrire tecnologie sempre più avanzate che sappiano garantire ai nostri utenti un’esperienza di qualità.”