Qualcomm ha presentato ufficialmente la sua nuova proposta per la rete ad alta prestazione, è la nuova Wi-Fi 7 Immersive Home Platforms.

L’ultima novità in casa Qualcomm è stata realizzata con l’intento di supportare le reti a banda larga ad alta velocità e dispositivi ad alta prestazione nelle case così iperconnesse di oggi. La Wi-Fi 7 Immersive Platform mette a disposizione una capacità del sistema di almeno 20 Gbps. Il risultato è una rete efficiente, compatta e anche economica. La nuova piattaforma lancia anche il nuovo MultiLink Mesh dell’azienda, una novità per la rete domestica che renderà le connessioni veloci e reattive.

Qualcomm propone Wi-Fi 7 Immersive Home Platforms per una connettività del tutto inedita

“Abbiamo sviluppato la Qualcomm Immersive Home Platform per consentire una connettività ad alte prestazioni in ogni casa, con un fattore di forma economico e a basso profilo che offre le più recenti innovazioni nel mesh networking”, dichiara Nick Kucharewski. “Il Wi-Fi 7 si può sperimentare al meglio utilizzando un sistema tri-band che sfrutta appieno più bande dello spettro wireless senza licenza. Con questo approccio, il Wi-Fi mesh è in grado di garantire un aumento delle prestazioni sia per i dispositivi nuovi che per quelli già esistenti”.

La nuova Immersive Home Platform di Qualcomm consente la collaborazione e applicazioni pensate per il gioco immersivo. Offre una copertura ottimale e un servizio a bassa latenza per le applicazioni più moderne e la disponibilità commerciale è prevista per la seconda metà del 2023. “La nostra collaborazione con Qualcomm ci consente di accedere in prima linea alla prossima generazione di piattaforme che offrono ai nostri clienti un portafoglio completo di funzionalità Wi-Fi 7 avanzate”, annuncia David Henry, di NETGEAR. “Non vediamo l’ora di combinare questa tecnologia con la nostra esperienza nel campo della radiofrequenza e del networking wireless per fornire ai nostri clienti prodotti Orbi Mesh unici, ad alte prestazioni e multi-banda”.

Caratteristiche principali della Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home Platform