Al momento Oppo ha comunicato i prezzi e le disponibilità esclusivamente per il mercato cinese. I prezzi partono dai circa 850 dollari al cambio per il Find N2 Flip e arrivano fino a 1.430 dollari per il Find N2 nella versione più completa. Tuttavia, restiamo in attesa sui maggiori dettagli sulla disponibilità internazionale dei nuovi foldable.