Nei giorni scorsi, OnePlus aveva confermato l’avvio di una partnership con KeyChron, noto produttore di tastiere. L’obiettivo del produttore cinese è quello di realizzare la prima tastiera meccanica del brand.

Questo device inedito per il produttore rientra nel nuovo programma OnePlus Featuring. Si tratta di un progetto pensato per offrire agli utenti degli accessori e dei device pensati per migliorare la produttività.

La community ha chiesto, rispondendo ad un sondaggio, di realizzare proprio una tastiera meccanica e OnePlus ha ascoltato le loro richieste. In queste ore sono emerse alcune informazioni inedite che permettono di scoprire nuovi dettagli.

OnePlus si sta preparando al debutto della prima tastiera meccanica realizzata per la community in collaborazione con KeyChron

La tastiera OnePlus sarà caratterizzata da un corpo in alluminio in grado di offrire una esperienza premium agli utenti. L’assemblaggio sarà uno dei punti forti del prodotto, con un’attenzione al dettaglio senza precedenti e lavorazioni effettuate da macchinari a controllo numerico.

Di elevata qualità saranno anche i tasti e i meccanismi che renderanno soddisfacente la digitazione sia nella pressione che nel suono. Infatti, per il produttore, il rumore dei tasti fa parte dell’esperienza di scrittura e quindi deve essere un ulteriore aspetto da tenere in considerazione.

Stando a quanto emerge dagli ultimi report, la tastiera sarà altamente personalizzabile, con switch intercambiabili. Il firmware sarà open-source e permetterà di regolare l’uso della retroilluminazione RGB a piacimento.

La prima tastiera di OnePlus sarà lanciata ufficialmente il prossimo febbraio 2023. La produzione di massa inizierà a marzo del prossimo anno. Per la distribuzione vera e propria della tastiera bisognerà attendere maggio 2023.