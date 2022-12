Il prossimo 17 dicembre, OnePlus terrà un evento in Cina dedicato al debutto di una nuova edizione esclusiva per il proprio flagship. Per il 10T arriverà la Marvel Edition Box, dedicata appunto ai supereroi di casa Disney.

I riferimenti agli eroi Marvel si notano già dalla confezione, dove spicca sia la targhetta Marvel che la finitura con il tipico logo degli Avengers. Una volta aperta la scatola, lo stupore prende il sopravvento con una serie di accessori veramente interessanti.

Il OnePlus 10T arriva in versione standard, ma sarà possibile renderlo speciale con il case dedicato ad Iron Man. Inoltre, sarà possibile applicare il pop-socket ispirato allo scudo di Captain America. Per posizionare il proprio smartphone sulla scrivania, viene fornito anche il comodo stand dedicato a Black Panther.

OnePlus 10T si prepara a diventare lo smartphone preferito dai fan degli Avengers grazie all’edizione limitata Marvel Edition Box

Per quanto riguarda OnePlus 10T, il device è la variante da 16/256 GB di RAM e memoria interna. La colorazione è la Moonstone Black ed è già presente una pellicola protettiva per lo schermo.

Nella confezione, gli utenti potranno trovare il caricabatterie da 160W SuperVOOC, il cavo USB Type-C, un case protettivo e la clip per estrarre la scheda SIM. Si tratta comunque di una dotazione molto ricca che si va ad aggiungere a quella a tema Marvel che contraddistingue la versione.

Il prezzo di listino per la versione cinese si attesa sui circa 680 dollari. Ovviamente si intendono prezzi al cambio diretto ma non sappiamo se questa versione arriverà in Italia. Infatti, OnePlus ha sottolineato che si tratta di una edizione esclusiva e questo potrebbe limitarne la diffusione a livello internazionale.